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СМИ сообщили о прокурорской проверке в ракетно-космической корпорации «Энергия»
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СМИ сообщили о прокурорской проверке в ракетно-космической корпорации «Энергия» 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По словам собеседника агентства, всем сотрудникам корпорации поручено оказывать необходимую помощь прокурорам.
«Энергия» занимается производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс».
30 августа стало известно, что на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09». Предположительно, это отверстие от сверла и появиться оно могло ещё в цехе общей сборки в подмосковном Королёве.
Сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия РКК «Энергия» так и не установила причины, поэтому сформирована новая комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Кроме того, к расследованию подключились компетентные органы.
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