СМИ сообщили о прокурорской проверке в ракетно-космической корпорации «Энергия»

По словам собеседника агентства, всем сотрудникам корпорации поручено оказывать необходимую помощь прокурорам.

«Энергия» занимается производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс».

30 августа стало известно, что на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09». Предположительно, это отверстие от сверла и появиться оно могло ещё в цехе общей сборки в подмосковном Королёве.