Модернизированный региональный Ил-114 может начать полеты в 2022 году

Денис Мантуров. ВЛАДИВОСТОК , 10 сентября. / ТАСС /. Модернизированный региональный самолет Ил-114 может начать совершать полеты с 2022 года. Об этом сказал на заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам развития Дальнего Востока, министр промышленности и торговли РФ

"С 2022 года мы запускаем уже сертифицированный [самолет] в продажу", — сказал он. Ранее сообщалось, что салон базовой комплектации для пассажирского самолета Ил-114 планируется изготовить в 2019 году.

Региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров.