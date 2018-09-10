Ещё
Модернизированный региональный Ил-114 может начать полеты в 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модернизированный региональный Ил-114 может начать полеты в 2022 году 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Модернизированный региональный самолет Ил-114 может начать совершать полеты с 2022 года. Об этом сказал на заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам развития Дальнего Востока, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"С 2022 года мы запускаем уже сертифицированный [самолет] в продажу", — сказал он. Ранее сообщалось, что салон базовой комплектации для пассажирского самолета Ил-114 планируется изготовить в 2019 году.
Региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров.
Ранее в Государственной транспортной лизинговой компании сообщили, что рассматривается возможность увеличения объема контракта с ОАК на региональные самолеты Ил-114-300 за счет дополнительного опциона на 50 машин. В 2017 году компании уже подписали предварительный контракт на 50 таких самолетов.
ТАСС: последние новости
Летные испытания тяжелого беспилотника "Альтаир" сняли на видео Пограничный корабль России нанес визит в порты Норвегии после совместных учений История российских военных учений на Дальнем Востоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1350
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1151
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами100
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева209
«Я прошу коллег: выступайте покороче»83
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение