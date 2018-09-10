История российских военных учений на Дальнем Востоке

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-17 сентября 2018 года на территории РФ пройдут военные маневры «Восток-2018» — самые масштабные стратегические учения со времен советских маневров «Запад-1981». В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация — всего 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, БМП и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. По сообщению Минобороны РФ , будут также задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая , вооруженные силы Монголии . Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории российских военных учений на Дальнем Востоке.

В 1990-е годы крупномасштабных стратегических учений Вооруженных сил (ВС) РФ на территории Дальневосточного региона не проводилось. В 1994, 1996 и 1998 годы в Приморье проходили совместные российско-американские учения «Сотрудничество на море» — тогда были задействованы корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ТОФ ВМФ) России и 7-го флота ВМС США , части морской пехоты обеих стран. С 1994 года проводились совместные японо-российские учения по оказанию помощи терпящим бедствие на море. Однако численность военнослужащих, принимавших участие в этих мероприятиях, не превышала 2 тыс. человек.

"Восток-2003"

Впервые в истории РФ крупные стратегические учения на Дальнем Востоке, носившие название «Восток», были проведены 18-27 августа 2003 года под руководством адмирала флота Владимира Куроедова , занимавшего тогда пост главкома ВМФ. К участию в маневрах «Восток-2003» были привлечены войска и силы ТОФ и Северного флотов, Дальневосточного военного округа, представители силовых ведомств, федеральных органов исполнительной власти — всего более 70 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. Были задействованы более 60 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, а также 72 летательных аппарата. В учениях также приняли участие южнокорейские ВМС и Силы самообороны Японии, которые были задействованы в отдельных эпизодах, связанных с проведением спасательных операций на море и охраной морских биоресурсов. США, Китай и КНДР приняли участие в качестве наблюдателей. Военные и гражданские специалисты отрабатывали взаимодействие в режиме чрезвычайного положения, в борьбе с терроризмом, а также меры по стабилизации обстановки в регионе. За отдельными этапами маневров лично наблюдал министр обороны РФ Сергей Иванов

В дальнейшем учения проводились нерегулярно (с 2010 года — раз в четыре года).

"Восток-2005"

18-23 июля 2005 года в учениях были задействованы более 5 тыс. военнослужащих. Были отработаны практические мероприятия по предотвращению попыток создания угрозы территориальной целостности России и безопасности ее граждан в Дальневосточном регионе. По информации Минобороны, отрабатывался «широкий спектр возможных мер по обеспечению военной безопасности России при возникновении угроз в связи с деятельностью сепаратистских и радикальных религиозно-националистических движений или международных радикальных группировок».

"Восток-2007"

Учения 28 октября — 3 ноября 2007 года были командно-штабными с полевой компонентной, число участвовавших военнослужащих не публиковалось. К учениям привлекались оперативные группы Внутренних войск МВД ФСБ РФ , других силовых министерств и ведомств страны. Были задействованы более 20 кораблей и судов обеспечения, шесть летательных аппаратов ТОФ. Военнослужащие отрабатывали, в частности, вопросы обеспечения общественной безопасности в период проведения во Владивостоке международного форума АТЭС-2012.

"Восток-2008"

В учениях 26 июля — 1 августа 2008 года участвовали подразделения Сибирского и Дальневосточного военных округов — свыше 8 тыс. военнослужащих и 650 единиц техники. В ходе учений изучался спектр мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородного сырья по территории Восточного региона, предотвращению терактов в отношении гражданского судоходства, а также важных объектов Минобороны РФ на территории Сибирского федерального округа.

"Восток-2010"

МЧС и В 2010 году учения проходили 29 июня — 8 июля на территории Сибири и Дальнего Востока. В них были задействованы военнослужащие Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов, ВВС, оперативные группы и подразделения МВД, ФСБ, ФСО ФСИН . Всего было привлечено 20 тыс. солдат и офицеров, около 70 самолетов, почти 2,5 тыс. единиц техники и 30 кораблей. Целью учений было испытание новой трехуровневой командной структуры, в рамках которой должны были взаимодействовать оперативно-стратегическое, оперативное командования и новые бригады, формировавшиеся в ВС РФ.

"Восток-2014"