«Скат» превзойдет «Хищника». Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"

В 2007 году на авиасалоне МАКС был впервые показан ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Скат», в конструкции которого применялась технология «стелс». Его полноразмерный макет российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" продемонстрировала за пределами территории салона — в ангаре летно-испытательной и доводочной базы предприятия. Этот дрон тогда вызвал небывалый интерес как среди журналистов, так и среди специалистов авиационной отрасли и самих военных. Но в 2012 году работы по этой программе были приостановлены, как отмечалось, из-за отсутствия интереса со стороны Минобороны России

Однако этот ударный беспилотник не ушел в прошлое, как многие военные проекты, создающиеся предприятиями в инициативном порядке. «Компания (РСК „МиГ“ — прим. ТАСС ) возобновила работы по „Скату“. Опытный образец этого реактивного БПЛА планируется создать в ближайшие несколько лет», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, при этом уточнив, что «российское военное ведомство заинтересовалось этим аппаратом». В корпорации «МиГ» отметили, что уже на протяжении нескольких лет ведут работы по созданию БПЛА различного типажа и размерности, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных.

В 2017 году на выставке Dubai Airshow официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко сообщила, что работы ведутся по созданию ударных и разведывательных беспилотников массой от 1 т до 15 т. На них будут устанавливать двигатели отечественного производства, над созданием которых уже трудятся специалисты. В августе этого года глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко подтвердил информацию о том, что в ближайшее время предприятие продемонстрирует свои разработки в беспилотной тематике.

"Скат" против «Хищника»

Разработкой БПЛА в мире начали заниматься еще с конца 1950-х годов, однако средством для ведения боевых действий они стали лишь спустя 30 лет. «Полем триумфа» стал военный конфликт 1991 года в Персидском заливе, где США применили против Ирака сразу несколько типов беспилотных разведчиков. Использование ADM-141 (ложная цель-имитатор крылатой ракеты — прим. ТАСС) и других, по данным из открытых источников, позволило американцам обнаружить, а затем и уничтожить около десяти зенитно-ракетных батарей, около 70 автомашин и 300 танков иракской армии. И для этого потребовалось всего порядка 20 вылетов.

Конечно, на этом фоне наша страна выглядела достаточно скромно. В 80-х годах прошлого века было выпущено около 950 советских разведчиков Ту-143, и на них беспилотная тема почти закрылась.

В настоящее время большим числом ударных БПЛА, оснащенных различными системами вооружения, обладают США. Уже многие годы они используют такие дроны для решения оперативных задач в любой точке мира. В частности, беспилотники MQ-1 Predator ("Хищник"), способные нести управляемые ракеты, активно применялись для ударов по наземным целям в Афганистане и Ираке.

Это только с виду «Хищник» похож на обычный планер, а в реальности его возможности велики: он может находиться в воздухе порядка 40 часов и на высоте до 4,5 км вести радиоэлектронную разведку, быть «глазами и ушами» пехоты и бронетехники, а также корректировать применение высокоточного оружия. Пролетая над территорией противника, по приказу оператора с земли он может уничтожать как отдельные объекты (здания и укрепления), так и бронеавтомобили и даже группы людей.

В последнее десятилетие Пентагон часто использовал в военных операциях в Афганистане, Ираке и Ливии один из самых больших БПЛА в мире — RQ-4 Global Hawk, который производит корпорация Northrop Grumman. Также известно, что с разрешения властей Украины беспилотники совершали, в частности, в 2016, 2017 и 2018 годах разведывательные полеты вдоль полуострова Крым и линии разграничения в Донбассе. RQ-4 способен вести наблюдение с высоты до 18 км при любых погодных условиях и передавать информацию в режиме реального времени. Его максимальная взлетная масса — 15 т. Он может на протяжении 40 часов лететь со скоростью 570 км/ч и обнаруживать цели на удалении примерно 550 км.

Таким летающим ударным роботам на Западе давно «открыли» небо. И тут все дело в финансовой составляющей. При цене, сопоставимой с обычным боевым истребителем, беспилотник все же дешевле и в чем-то даже эффективнее. Обучение военного летчика стоит огромных денег, а уровень его подготовки и профессионализма порой зависит от различных факторов. Проще оставить человека на земле, чем посылать в бой. При этом боевой дрон готов работать в любое время и в любую погоду, сутками находиться в воздухе и не требовать к себе повышенного внимания.

Специалисты отмечают, что «Скат» призван восполнить отсутствие в составе беспилотной авиации России тяжелых стратегических аппаратов. Они могли бы находиться в воздухе по несколько суток, передавать разведданные и наносить точечные удары по противнику. «Такие БПЛА, летающие на предельные дальности, крайне нужны российской армии для борьбы с террористами, — говорит военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин . — Эта борьба предполагает охоту за экстремистами не только в районах их сосредоточения, в лагерях подготовки, мастерских по ремонту боевой техники, на узлах связи и пунктах управления, но и во время перемещения по дорогам на той или иной территории».

По мнению эксперта, БПЛА может в данный момент быть и разведчиком, который обнаружит цель и сообщит о ней оператору, находящемуся от места действия за тысячи километров, и по его команде наведет на объект ракету и нанесет разящий удар.

Также такие беспилотники можно применять для нанесения ударов по пунктам управления и узлам связи, базам хранения оружия и боеприпасов в глубоком тылу противника. «Правда, во время работы там БПЛА может быть обнаружен радиолокационными станциями и уничтожен зенитными ракетами. Чтобы этого не произошло, он должен иметь на своем борту и комплексы радиоэлектронной борьбы, подавляющие радиолокационный сигнал РЛС или отводящий его в сторону от себя», — считает Литовкин.

Кстати, летом этого года стало известно, что в сентябре впервые должен подняться в воздух другой тяжелый ударный БПЛА — «Охотник» — разработки КБ Сухого, который станет прототипом истребителя шестого поколения. «Основное назначение „Ската“ такое же, как и у „Охотника“, равно как и у большинства создаваемых в мире аналогов, — разведывательно-ударные задачи в условиях активно работающей современной системы ПВО противника, когда применение широко используемых сегодня систем БПЛА, таких как американские Predator и Reaper, неэффективно», — считает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов

По мнению эксперта в области беспилотной авиации, интерес военных к «Скату» «связан с желанием иметь одновременно с тяжелым БПЛА более легкий вариант, что позволит составить более оптимальный парк соответствующих систем». При этом, по словам Федутинова, «вероятнее всего, в России будут разработаны технологии группового взаимодействия для этих двух аппаратов, чтобы обеспечить их „стайное применение“. Однако, добавил специалист, „это только один из возможных сценариев применения этих беспилотников, и использование принципа „стаи“ или „роя“ будет более характерно для малоразмерных БПЛА“.

Секретный „Скат“

Наиболее распространенным в российских войсках аппаратом является многоцелевой БПЛА „Орлан-10“ (дальность полета — 600 км), а самым крупным — „Форпост“. Дрон массой около 500 кг производится на Уральском заводе гражданской авиации по израильской лицензии. Известно, что он способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 16 часов на удалении до 400 км.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что военные испытывают огромную потребность в различных типах беспилотников, несмотря на то, что за последние пять лет их количество в армии заметно увеличилось. „Сегодня ни один военный конфликт не проходит без применения беспилотной авиации. Вся информативность, вся разведка сегодня идет с помощью этих средств. В ближайшие 10–15 лет — это один из основных трендов в области развития систем вооружения“, — говорил в 2016 году Юрий Борисов , занимавший тогда пост замминистра обороны РФ.

Летно-технические характеристики „Ската“ официальные источники не разглашают. О нем известно мало. СМИ писали, что его разработка началась в РСК „МиГ“ в инициативном порядке в 2005 году. Спустя семь лет работы по аппарату были приостановлены из-за отсутствия интереса со стороны военных.

Впервые „Скат“ был представлен группе журналистов на МАКС-2007 , причем демонстрировался за пределами территории салона. Отмечалось, что макет был предназначен для отработки конструктивно-компоновочных решений, а также для проведения оценок и оптимизации характеристик аппарата.

Компоновка аппарата была выполнена по аэродинамической схеме „летающее крыло“ (отсутствует хвостовое оперение) треугольной формы и имела в носовой части воздухозаборник двигательной установки. Именно такие аппараты менее заметны для радаров противника. Как поясняли на МАКС-2007 руководители корпорации „МиГ“, предусматривалась постройка летающей лаборатории-демонстратора для отработки технологий. Причем планировалось его испытать как в пилотируемом, так и беспилотном вариантах. В ходе испытаний должна была быть проведена окончательная доводка и демонстрация всех технологий БПЛА, включая применение оружия.

Планировалось, что максимальная взлетная масса аппарата составит 10 тонн, скорость — 850 км/ч, дальность полета — 4000 км. БПЛА может нести как ракетное, так и бомбовое вооружение во внутрифюзеляжном отсеке. Перед макетом на МАКС-2007 было выложено ударное оружие — противокорабельные и противорадиолокационные ракеты Х-31А и Х-31П, а также управляемые ракеты с телевизионной системой наведения.

В 2008 году СМИ писали, что ОАО „Климов“ для „Ската“ начал разработку двигателей на базе бесфорсажной модификации турбореактивного двигателя РД-33. Отмечалось, что этот мотор тягой около 5000 кгс позволит БПЛА развивать скорость более 800 км/ч у земли и нести боевую нагрузку до 2 т. Практический потолок составит в этом случае более 12 км.

Кстати, „Скат“ — практически внешняя копия американского Х-47В компании Northrop Grumman. Он предназначался для выполнения задач непрерывного сбора информации, наблюдения, разведки и осуществления ударных операций с борта авианосцев. Сообщалось, что его боевой радиус действия — более 2700 км, вес внутренней полезной нагрузки — 2 т. Было изготовлено всего два опытных образца только для испытаний. В 2013 году была выполнена первая посадка на палубу авианосца » Джордж Буш ", который находился в водах Атлантического океана. Шума вокруг БПЛА Х-47В тогда было много, но проект так и не был реализован окончательно. Как писали американские издания, от беспилотника отказались после того, как ВМС США изменили свои требования, предъявляемые к ударной платформе.

По данным разработчиков, российский «Скат» сможет наносить удары как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь — средствам ПВО, так и по мобильным наземным и морским целям при ведении автономных и групповых, совместных с пилотируемыми самолетами, действий.

На выставке ArmHiTec 2018 в Ереване генеральный директор НПК «Техмаш» (входит в Ростех ) Александр Кочкин сообщил, что компания начала разработку оружия для таких дронов. «Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы», — сказал он.