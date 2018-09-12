Российские беспилотники смогут действовать в одной «стае»

Беспилотные летательные аппараты «Скат» и «Охотник» в перспективе в состоянии действовать в одной «стае». И это один из возможных факторов их применения. Об этом сообщил эксперт — главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов

Слова главреда журнала цитирует ТАСС . Денис Федутинов говорит, что «основное назначение „Ската“, „Охотника“, как и большинства создаваемых в мире аналогов — разведывательно-ударное. Но в условиях активно работающей современной системы ПВО противника, когда применение широко используемых сегодня систем беспилотных летательных аппаратов, таких как американские Predator и Reaper, не эффективно. Поэтому интерес Минобороны РФ к „Скату“ понятен, он хочет иметь одновременно с тяжелым беспилотником более легкий вариант».

— Вероятнее всего, в России будут разработаны технологии группового взаимодействия для этих двух беспилотных летательных аппаратов, чтобы обеспечить их «стайное применение», — добавил Денис Федутинов. — Но это только один из возможных сценариев применения этих беспилотников, и использование принципа «стаи» или «роя» будет более характерно для малоразмерных БПЛА.

Правда эксперт предположил, что у военного ведомства могут возникунуть финансовые затруднения и поэтому рассчитывать на быстрое выполнение программы «Ската» не приходится. Но это даст задел на будущее.

Беспилотные летательные аппараты «Скат» разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» . Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Предположительная максимальная масса беспилотника — 10 тонн, скорость — 850 километров в час. На вооружении будет и ракетное, и бомбовое вооружение.