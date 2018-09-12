Российские беспилотники смогут действовать в одной «стае» 

Беспилотные летательные аппараты «Скат» и «Охотник» в перспективе в состоянии действовать в одной «стае». И это один из возможных факторов их применения. Об этом сообщил эксперт — главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
Слова главреда журнала цитирует ТАСС. Денис Федутинов говорит, что «основное назначение „Ската“, „Охотника“, как и большинства создаваемых в мире аналогов — разведывательно-ударное. Но в условиях активно работающей современной системы ПВО противника, когда применение широко используемых сегодня систем беспилотных летательных аппаратов, таких как американские Predator и Reaper, не эффективно. Поэтому интерес Минобороны РФ к „Скату“ понятен, он хочет иметь одновременно с тяжелым беспилотником более легкий вариант».
— Вероятнее всего, в России будут разработаны технологии группового взаимодействия для этих двух беспилотных летательных аппаратов, чтобы обеспечить их «стайное применение», — добавил Денис Федутинов. — Но это только один из возможных сценариев применения этих беспилотников, и использование принципа «стаи» или «роя» будет более характерно для малоразмерных БПЛА.
Правда эксперт предположил, что у военного ведомства могут возникунуть финансовые затруднения и поэтому рассчитывать на быстрое выполнение программы «Ската» не приходится. Но это даст задел на будущее.
Беспилотные летательные аппараты «Скат» разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Предположительная максимальная масса беспилотника — 10 тонн, скорость — 850 километров в час. На вооружении будет и ракетное, и бомбовое вооружение.
"Охотник" разрабатывают в ОКБ «Сухого». Создан опытный образец с применением технологии «стелс». Беспилотник снабжен турбореактивным двигателем и имеет скорость до тысячи километров в час.