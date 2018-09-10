Полет многотонного казанского беспилотника впервые показали на видео 

Впервые обнародованы летные испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир» или «Альтиус». Работу над беспилотником ведут в ОКБ Симонова. Судя по всему, к журналистам попали кадры зимних полетов — по крайней мере, картинка однозначная. Видно, что к крыльям беспилотного аппарата закрепили нити, позволяющие отслеживать обтекание потоком воздуха корпуса. Таким образом, исследователи получают всю информацию о возникающих завихрениях воздуха. В начале августа мы уже рассказывали о летных испытаниях БПЛА. У летательного аппарата есть все шансы стать главным инструментом для мониторинга Северного морского пути, говорил заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев. Масса беспилотника составляет более 7,5 тонн. Работы по созданию машины ведутся в рамках заказа Министерства обороны России.