Первый тяжелый российский беспилотник прошел летные испытания 

«Звезда» опубликовала кадры полета первого тяжелого российского беспилотного летательного аппарата «Альтаир».
«Звезда» опубликовала видео летных испытаний первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир», работа над которым ведется в ОКБ Симонова в Казани.
На кадрах видно, как беспилотник отрывается от земли и совершает испытательный полет. Судя по климатическим условиям в кадре, полет проходил в зимнее время.
Многоцелевой беспилотный комплекс большой дальности и продолжительности полета «Альтаир» способен нести до двух тонн боевой нагрузки, а по неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать 10 тысяч километров. Экспериментальный макет перспективного БПЛА был впервые показан на форуме «Армия-2015».