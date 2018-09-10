Ещё
Первый тяжелый российский беспилотник прошел летные испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый тяжелый российский беспилотник прошел летные испытания 

ТК «Звезда» + ещё 4 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«Звезда» опубликовала кадры полета первого тяжелого российского беспилотного летательного аппарата «Альтаир».
«Звезда» опубликовала видео летных испытаний первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир», работа над которым ведется в ОКБ Симонова в Казани.
На кадрах видно, как беспилотник отрывается от земли и совершает испытательный полет. Судя по климатическим условиям в кадре, полет проходил в зимнее время.
Многоцелевой беспилотный комплекс большой дальности и продолжительности полета «Альтаир» способен нести до двух тонн боевой нагрузки, а по неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать 10 тысяч километров. Экспериментальный макет перспективного БПЛА был впервые показан на форуме «Армия-2015».
ТК «Звезда»: последние новости
Центральный военный оркестр Минобороны России выступит с концертами на Курилах и в Южно-Сахалинске С военнослужащими войск связи ВВО проведена радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации Более 80 человек решили пойти на военную службу по контракту на акции в День города в Челябинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1457
Турция перебросила танки для сдерживания РФ56
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1257
В Италии встали на сторону России75
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами281
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение