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Американский стартап не выдержал конкуренции с китайским гигантом
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Американский стартап не выдержал конкуренции с китайским гигантом 

ИА Regnum + ещё 23 4 часа назад
Компания Airware, занимавшаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявила о закрытии, сообщает TechCrunch 14 сентября.
Американский стартап Airware был создан в 2011 году для разработки программного обеспечения для БПЛА. Компания получила поддержку от крупных игроков на рынке и привлекла инвестиций на 118$ млн  В последние годы Airware решила не ограничиваться разработкой программного обеспечения, а взяться за создание собственного беспилотника.
Бывший сотрудник компании сообщил, что Airware вложила большие средства в создание двух моделей собственных дронов: AT-28 и Cygnet. Обе модели не выдержали конкуренции с дронами китайского гиганта DJI и не смогли закрепиться на рынке.
Неудачная попытка создания собственных беспилотников привела к закрытию компании. Работу потеряли 140 человек, часть из которых до Airware работала в Google, SpaceX и NASA.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») сообщила о создании беспилотного воздушного судна ZALA 421−10, способного к посадке на воду.
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