Исследование: танковый парк российских войск превышает 20 тысяч машин

Танковый парк российских войск является самым большим в мире — по данным анализа Международного института стратегических исследований, отечественные вооружённые силы располагают 20 тысячами бронированных боевых машин, сообщает «Русская планета».

На службе у войск стоит не более 3,5 тысячи единиц техники, остальные танки находятся в резерве. Так, на складах стоят преимущественно машины серии «Т», модификации от Т-55 до Т-80.

Сухопутные войска на данный момент укомплектованы версиями Т-90, Т-14 (находится в опытной эксплуатации). Несмотря на внушительные объёмы танкового парка, некоторые боевые единицы уступают западным аналогам по дальности стрельбы.

Кроме того, эксперты указывают на недостаточно оперативное внедрение в войсках автоматически управляемого боевого модуля. В то же время отечественные инженеры решают проблему недостаточно развитой элементно-компонентной базы вооружений: сейчас в зенитном ракетном комплексе ближнего радиуса действия «Сосна-У» французские матрицы заменены на устройства российского производства.