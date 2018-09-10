Япония заявила, что Северная Корея по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для ее безопасности

28 августа. ran24.ru — Япония заявила, что Северная Корея по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для ее безопасности, несмотря на остановку испытаний баллистических ракет и готовность лидера КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова.

«Военная деятельность Северной Кореи представляет собой самую серьезную и насущную угрозу, с которой столкнулась наша страна», — говорится в ежегодном официальном документе, опубликованным министерством обороны Японии.

В документе излагаются проблемы безопасности в отношении Северной Кореи с ядерным оружием, вооруженной силы и территориальных амбиций Китая , а также намерения России восстановить свою власть, которые рисуют картину Японии в окружении потенциальных противников в Восточной Азии.

Последняя оценка безопасности также возникает после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно отменил запланированную четвертую поездку госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян на этой неделе в рамках новой заявки на то, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия и баллистических ракет после беспрецедентного саммита между Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне.

Трамп обозначил свою встречу с Ким Чен Ыном как успешную и согласился прекратить совместные военные учения с Южной Кореей. Северокорейский лидер подтвердил ранее взятое обязательство работать над устранением ядерного оружия с Корейского полуострова.

Тем не менее переговоры с тех пор прекратились с Вашингтоном, требуя ощутимых шагов, и Пхеньян попросил США пойти на уступки в первую очередь.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил после встречи в Сингапуре, что его страна не изменит свою военную позицию по отношению к своему воюющему соседу, пока не увидит конкретные, необратимые и поддающиеся проверке шаги в направлении разоружения.

«Нам нужно внимательно следить за Северной Кореей, чтобы узнать, какие конкретные действия они предпримут, чтобы отказаться от своего ядерного оружия и ракет», — говорится в японском оборонном документе.

Он отметил, что Северная Корея провела три ядерных испытания и с начала 2016 года выпустила 40 баллистических ракет, некоторые из которых прошли над Японией.

В прошлом месяце Япония заявила, что планирует купить две система противоракетной обороны «Иджис» у Соединенных Штатов, чтобы укрепить свою защиту от северокорейских ракет.

«По мере роста китайской власти ее военная мощь быстро растет», — говорится в официальном документе.