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Самый большой пассажирский самолет в мире прилетит в Петербург
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Самый большой пассажирский самолет в мире прилетит в Петербург 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге приземлится самый большой в мире самолет — Airbus A380-800, передает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». В период с 25-го по 29 октября авиалайнер выполнит пять рейсов из Дубая в город на Неве и обратно.
На борту самолета авиакомпании Emirates могут находиться сразу 519 пассажиров. Салон поделен на три класса — «эконом», «бизнес» и «первый».
В эконом-классе для пассажиров оборудовано дополнительное пространство, в «бизнесе» есть кресла-кровати и системы настраиваемого освещения, а в первом — можно воспользоваться душем SPA и отдохнуть в персональных спальных каютах. Самолет оснащен Wi-Fi.
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