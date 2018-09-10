Зенитные ракетные системы отразили массированный удар по территории Краснодарского края

Краснодар . 10 сентября — Новая Кубань. Основная задача учений — поиск и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне.

В рамках учений уже были применены расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Они отразили атаку диверсантов, выполнив форсированный марш-бросок.

Условия учений максимально приближены к реальным.

В рамках проведения совместных учений с кораблями Черноморского флота условные задачи по уничтожению противника выполнят подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и корабли Новороссийской военно-морской базы.

Экипажи кораблей и зенитчики российской военной базы в Абхазии будут работать в единой системе ПВО.

Экипажи разведывательных самолетов морской авиации Су-24МР обозначат условные крылатые ракеты для их уничтожения расчетами зенитных ракетных комплексов ПВО ЗРК «Стрела-10» во взаимодействии с кораблями.

Пресс-служба ЮВО сообщает, что тренировки по созданию противоракетных рубежей проводятся силами авиации, ПВО, кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии в прибрежных морских зонах Черноморского и Каспийского морей:

— В ходе учения отрабатываются задачи заблаговременного обнаружения целей и совершенствования навыков расчетов ПВО на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет на максимальной дальности.