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Зенитные ракетные системы отразили массированный удар по территории Краснодарского края
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Зенитные ракетные системы отразили массированный удар по территории Краснодарского края 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 сентября — Новая Кубань. Основная задача учений — поиск и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне.
В рамках учений уже были применены расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Они отразили атаку диверсантов, выполнив форсированный марш-бросок.
Условия учений максимально приближены к реальным.
В рамках проведения совместных учений с кораблями Черноморского флота условные задачи по уничтожению противника выполнят подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и корабли Новороссийской военно-морской базы.
Экипажи кораблей и зенитчики российской военной базы в Абхазии будут работать в единой системе ПВО.
Экипажи разведывательных самолетов морской авиации Су-24МР обозначат условные крылатые ракеты для их уничтожения расчетами зенитных ракетных комплексов ПВО ЗРК «Стрела-10» во взаимодействии с кораблями.
Пресс-служба ЮВО сообщает, что тренировки по созданию противоракетных рубежей проводятся силами авиации, ПВО, кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии в прибрежных морских зонах Черноморского и Каспийского морей:
— В ходе учения отрабатываются задачи заблаговременного обнаружения целей и совершенствования навыков расчетов ПВО на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет на максимальной дальности.
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