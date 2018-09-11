В Северной Осетии военнослужащие освоят новейшие ракетные системы «Тор-М2»

ЦХИНВАЛ, 11 сен — Sputnik . Специалисты Южного военного округа (ЮВО) начали освоение поступивших в подразделения мотострелкового соединения во Владикавказе новейших зенитных ракетных систем «Тор-М2», сообщает РИА Новости

"Специалисты зенитных ракетных подразделений мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе, приступили к теоретическому и практическому курсу обучения на новейших зенитных ракетных системах «Тор-М2» в учебном центре войск противовоздушной обороны сухопутных войск (город Ейск, Краснодарский край)", — рассказали изданию в пресс-службе ЮВО.

В течение двух месяцев около 200 военнослужащих освоят основы эксплуатации и боевого применения «Тор-М2». К обучению привлечены экипажи пусковых установок, расчеты радиолокационных станций (РЛС) и автоматизированных систем управления (АСУ).