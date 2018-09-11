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Ракетное соединение общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии в рамках плановой проверки боевой готовности поднято по учебной тревоге
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Ракетное соединение общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии в рамках плановой проверки боевой готовности поднято по учебной тревоге 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военнослужащие совершили марш на полигон Серноводский, в ходе которого отразили атаку ДРГ условного противника, отработали действия при налетах авиации и преодолении участков зараженной местности.
В рамках плановой проверки боевой готовности соединений Южного военного округа (ЮВО) ракетное соединение оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» общевойсковой армии ЮВО, дислоцированное в Северной Осетии, поднято по учебной тревоге.
Военнослужащие совершили марш протяженностью более 100 км на полигон Серноводский, в ходе которого отразили атаку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, отработали действия при налетах авиации, преодолении участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий.
Механики-водители ОТРК «Искандер-М» совершенствовали навыки вождения техники в различных условиях местности с преодолением горно-лесистого рельефа и маневрирования в ограниченном пространстве.
В назначенном районе ракетчикам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение на неподготовленных пусковых позициях и их маскировку.
В ходе учения военнослужащие соединения отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Боевым расчетам комплексов предстоит электронными пусками ракет поразить различные цели и объекты условного противника, расположенные в горах.
Всего к мероприятиям проверки боевой готовности привлечены более 500 военнослужащих-ракетчиков, задействовано около 50 единиц военной техники соединения.
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