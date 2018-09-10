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Впервые опубликовали видео полета казанского тяжелого беспилотника
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Впервые опубликовали видео полета казанского тяжелого беспилотника 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с испытаний казанского беспилотника тяжелого класса «Альтаир».
Машина разрабатывается по контракту с минобороны РФ в опытно-конструкторском бюро им. Симонова на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Беспилотник, оснащенный двумя дизельными двигателями и трехлопастными винтами, может провести в воздухе без дозаправки до двух суток, пролетев при этом 10 тысяч километров. Планируется, что машина будет использоваться для стратегической разведки и доставки грузов.
Напомним, ранее в Иннополисе запустили первое в Европе беспилотное такси.
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