Первая казачья рота появится в войсках Западного военного округа

МОСКВА , 10 сентября. / ТАСС /. Первая казачья рота будет создана на базе мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Первая казачья рота будет создана на базе Петракувского мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области ", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили представители округа, командир мотострелкового полка ЗВО подписал соглашение с атаманами Белгородского, Воронежского и Курского и отдельных казачьих обществ Центрального казачьего войска.

"Теперь казаки, проживающие на территории Центрального Черноземья, будут проходить воинскую службу по призыву на базе профильной роты. Это большая гордость служить Родине в таком прославленном полку, который носит почетные наименования дважды Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого Волжского Казачьего полка. В свою очередь мы постараемся дать достойное воспитание подрастающему поколению", — приводит пресс-служба слова атамана Белгородского отдельного казачьего общества Юрия Хлудеева.

В соглашении прописаны общие принципы взаимодействия должностных лиц органов военного управления Западного военного округа, командиров и подразделений с атаманами областей.