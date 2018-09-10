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Первая казачья рота появится в войсках Западного военного округа
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Первая казачья рота появится в войсках Западного военного округа 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первая казачья рота будет создана на базе мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"Первая казачья рота будет создана на базе Петракувского мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области", — рассказали в пресс-службе.
Как отметили представители округа, командир мотострелкового полка ЗВО подписал соглашение с атаманами Белгородского, Воронежского и Курского и отдельных казачьих обществ Центрального казачьего войска.
"Теперь казаки, проживающие на территории Центрального Черноземья, будут проходить воинскую службу по призыву на базе профильной роты. Это большая гордость служить Родине в таком прославленном полку, который носит почетные наименования дважды Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого Волжского Казачьего полка. В свою очередь мы постараемся дать достойное воспитание подрастающему поколению", — приводит пресс-служба слова атамана Белгородского отдельного казачьего общества Юрия Хлудеева.
В соглашении прописаны общие принципы взаимодействия должностных лиц органов военного управления Западного военного округа, командиров и подразделений с атаманами областей.
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