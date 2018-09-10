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Более 80 человек решили пойти на военную службу по контракту на акции в День города в Челябинске
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Более 80 человек решили пойти на военную службу по контракту на акции в День города в Челябинске 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.
Более 80 человек изъявили желание проходить военную службу по контракту в войсковых частях Центрального военного округа в ходе акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!» в честь празднования Дня города Челябинска.
На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту совместно с администрацией города развернули мобильный пункт отбора.
Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.
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