Более 80 человек решили пойти на военную службу по контракту на акции в День города в Челябинске

Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.

Более 80 человек изъявили желание проходить военную службу по контракту в войсковых частях Центрального военного округа в ходе акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!» в честь празднования Дня города Челябинска.

На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту совместно с администрацией города развернули мобильный пункт отбора.

Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.