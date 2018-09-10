В Сибири стартовали сборы с командирами рот 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа

В течение трех дней военнослужащие будут совершенствовать навыки вождения боевых машин, стрельбы из штатного оружия, а также сдавать зачеты по специальным предметам и выполнять нормативы по физподготовке.

В течение трех дней военнослужащие будут совершенствовать навыки вождения боевых машин, стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Также офицеры сдадут зачеты по специальным предметам и выполнят нормативы по физической подготовке.

Особое внимание на сборах уделят внедрению новых методик применения войск в резкоменяющихся условиях ведения боя и взаимодействию подразделений.

Стоит отметить, что обучение будет проводиться с учетом боевого опыта, полученного в ходе антитеррористических операций в локальных конфликтах.