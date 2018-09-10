Связисты Балтфлота отработали восстановление связи «в бою»

На учения в Калининградской области привлекли около 200 военных связистов и задействовали более 20 единиц современной техники.

Военнослужащие подразделений связи Балтийского флота в рамках проведения специальных учений оперативно восстановили связь, вышедшую из строя в ходе боевых действий с условным противником.

Как сообщила пресс-служба флота, на учениях, проходивших на одном из полигонов в Калининградской области, привлекались около 200 военных связистов, было задействовано более 20 единиц современной техники.

В ходе учений военнослужащие развернули полевой узел связи и приступили к выполнению задач по предназначению. Согласно замыслу учений, при ведении боевых действий техника связи получила повреждения и была выведена из строя.

Выход из строя средств связи был имитирован различными способами, в том числе отсоединением кабелей и проводов, отключением электропитания. Кроме того, некоторые машины, согласно вводным, были условно поражены артиллерией противника.

Связисты в кратчайшие сроки выявили и устранили неисправности в работе средств связи, использовали резерв техники взамен условно уничтоженной и своевременно восстановили связь с подразделениями.

Также в ходе мероприятия военнослужащие организовали бесперебойную связь с кораблями флота на удалении до 300 км, выполнили свыше 20 нормативов по приему и передаче информации, развертыванию машин связи.