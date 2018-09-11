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Учения «Восток-2018» говорят о солидарности России и Китая, считает эксперт
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Учения «Восток-2018» говорят о солидарности России и Китая, считает эксперт 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стартовавшие во вторник маневры Вооруженных сил России, Китая и Монголии «Восток-2018» свидетельствуют об укреплении военного сотрудничества Москвы и Пекина, а также о готовности этих стран выступить единым фронтом против общих угроз безопасности, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.
"Эти учения — не рядовое событие. Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию, и само участие в них Китая и Монголии — это уже сигнал, что наши страны солидарны и в случае необходимости готовы дать отпор общей угрозе", — сказал Ивашов.
Эксперт отметил, что вероятность большого конфликта России и НАТО, в том числе на восточном направлении, сегодня не слишком высока, но тем не менее, она существует, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения агрессии.
"При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь, Пентагона, но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешения, так как «Восток-2018» проводится в соответствии с нормами международного права. Таким образом, мы с КНР реализуем свое право на коллективную оборону", — подытожил собеседник агентства.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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