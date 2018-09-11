Учения «Восток-2018» говорят о солидарности России и Китая, считает эксперт

"Эти учения — не рядовое событие. Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию, и само участие в них Китая и Монголии — это уже сигнал, что наши страны солидарны и в случае необходимости готовы дать отпор общей угрозе", — сказал Ивашов.

Эксперт отметил, что вероятность большого конфликта России и НАТО , в том числе на восточном направлении, сегодня не слишком высока, но тем не менее, она существует, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения агрессии.

"При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь, Пентагона , но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешения, так как «Восток-2018» проводится в соответствии с нормами международного права. Таким образом, мы с КНР реализуем свое право на коллективную оборону", — подытожил собеседник агентства.