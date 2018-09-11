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В Госдуму внесли законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
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В Госдуму внесли законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе 

ТАСС + ещё 21 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.
Как следует из документа, текст которого опубликован в думской электронной базе данных, речь идет о запрете военнослужащим размещать в средствах массовой информации и интернете «информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих… позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих… воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения)».
ТАСС: последние новости
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