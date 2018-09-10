Ещё
Самый большой в России ударный беспилотник показали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый большой в России ударный беспилотник показали на видео 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеканал «Звезда» в выпуске передачи «Военная приемка» показал кадры с российским тяжелым разведывательно-ударным беспилотником «Альтаир», который разработан в рамках проекта «Альтиус-М».
Видео летных испытаний «Альтаира» показали впервые, сообщает N+1. Отмечается, что на запись попали испытания, проводившиеся зимой 2018 года. «Альтаир» можно увидеть с 7.15 минуты видео.
«Альтиус-М» («Альтаир») был разработан совместно казанским ОАО «ОКБ „Сокол“ и петербургской группой компаний „Транзас“. Беспилотник оснащен двумя авиационными дизельными двигателями RED A03/V12 взлетной мощность около 500 лошадиных сил, с воздушными винтами. Дальность полета беспилотника составляет около 10 тыс. километров, а продолжительность — до 48 часов. Максимальная взлетная масса беспилотника — 5 т, а длина — 12 м при размахе крыла в 30 м.
Впервые фото беспилотника показали в Сети в 2016 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Космонавт рассказал об отношениях с американцами на МКС после инцидента с дырой Американский адмирал назвал учения России и Китая играми со смертью Разработчик «Союза – 5» займется созданием новой ракеты для «Морского старта»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1352
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1157
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами110
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева217
«Я прошу коллег: выступайте покороче»85
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение