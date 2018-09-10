Ещё
Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиаполка ЗВО в Курской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиаполка ЗВО в Курской области 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет с аэродрома в Иркутской области.
Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области.
Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет в течении одного дня с аэродрома в Иркутской области.
В 2017 году было завершено комплектование первой авиационной эскадрильи курского авиационного полка. В настоящее время перевооружение воинской части почти завершено. Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевое дежурство по охране Государственной границы на ряду с новым типом самолетов в 2018 году.
Авиапарк полка пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в его состав войдет еще пара истребителей Су-30СМ.
ТК «Звезда»: последние новости
Более 80 человек решили пойти на военную службу по контракту на акции в День города в Челябинске Обстановка на МКС нормальная, рабочая – космонавт Сергей Прокопьев Подразделения армейского корпуса Черноморского флота проходят курс экстренной медицинской помощи раненым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1351
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1154
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами104
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева213
«Я прошу коллег: выступайте покороче»83
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение