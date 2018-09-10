Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиаполка ЗВО в Курской области

Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет с аэродрома в Иркутской области

Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области

Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет в течении одного дня с аэродрома в Иркутской области.

В 2017 году было завершено комплектование первой авиационной эскадрильи курского авиационного полка. В настоящее время перевооружение воинской части почти завершено. Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевое дежурство по охране Государственной границы на ряду с новым типом самолетов в 2018 году.

Авиапарк полка пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в его состав войдет еще пара истребителей Су-30СМ.