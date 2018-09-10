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Грузооборот морских портов РФ в январе-августе вырос на 3,4% — до 535,6 млн тонн
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Грузооборот морских портов РФ в январе-августе вырос на 3,4% — до 535,6 млн тонн 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 сентября — «Вести. Экономика». Грузооборот морских портов России в январе-августе 2018 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 535,6 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
"Грузооборот морских портов России за январь-август 2018 года составил 535,6 млн тонн (+3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорится в сообщении.
В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 7,6%, до 258,74 млн тонн, наливных грузов — сократился на 0,1%, до 276,86 млн тонн.
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