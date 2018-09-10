Ещё
«Аэрофлот» решил закупить до 100 самолетов SSJ-100
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» решил закупить до 100 самолетов SSJ-100 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Аэрофлот» в понедельник, 10 сентября, на полях Восточного экономического форума подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня достаточно поздно по местному времени Путин осмотрит выставку ТОРов и запустит несколько предприятий в режиме видеоконференции», — сказал Песков, передает ТАСС.
Он также отметил, что в понедельник в присутствии президента «Аэрофлот» и «Сухой» подпишут очередной крупный контракт на поставку до 100 самолетов авиакомпании.
В конце августа «Аэрофлот» сообщал, что планирует получить еще 50 самолетов SSJ-100 в ближайшие годы в дополнение к уже используемому парку в 50 самолетов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ожидается поставка еще 50 лайнеров МС-21.
В начале февраля 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов рассказал, что ГСС начали работы по разработке 75-местной версии Sukhoi Superjet 100.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Космонавт рассказал об отношениях с американцами на МКС после инцидента с дырой Разработчик «Союза – 5» займется созданием новой ракеты для «Морского старта» Полет российских Ту-95 у берегов Аляски вынудил США поднять в небо F-22
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1351
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1154
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами104
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева213
«Я прошу коллег: выступайте покороче»83
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение