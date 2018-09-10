Сертификацию вертолета Ка‐62 могут завершить до конца года 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о предварительных контрактах на гражданские многоцелевые вертолеты Ка-62, сообщил «Интерфакс». ААК «Прогресс», где вертолет запустят в серию, сейчас выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
«У нас есть предварительные, «мягкие», контракты на 20 вертолетов, общая потребность до 2035 года только внутри нашей страны — порядка 250 единиц», — заявил Мантуров в ходе заседания президиума Госсовета России.
По словам министра, в ведомстве надеются, что еще до конца 2019 года вертолет получит российский сертификат летной годности. Пока же Ка-62 «…несколько отличается от заданных характеристик и весу», но ведется работа «по устранению этих недостатков», добавил глава Минпромторга.
Базовой моделью для Ка-62 является боевой Ка-60 «Касатка». Предприятие, на котором Ка-62 запустят в серию, ПАО «ААК „Прогресс“, входящее в холдинг „Вертолеты России“, сейчас выпускает боевой вертолет Ка-52 „Аллигатор“. Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, экологического мониторинга, а также других работ.