Сертификацию вертолета Ка‐62 могут завершить до конца года

«У нас есть предварительные, «мягкие», контракты на 20 вертолетов, общая потребность до 2035 года только внутри нашей страны — порядка 250 единиц», — заявил Мантуров в ходе заседания президиума Госсовета России.

По словам министра, в ведомстве надеются, что еще до конца 2019 года вертолет получит российский сертификат летной годности. Пока же Ка-62 «…несколько отличается от заданных характеристик и весу», но ведется работа «по устранению этих недостатков», добавил глава Минпромторга.