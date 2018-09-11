Ещё
Начинается активная фаза беспрецедентных маневров «Восток-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начинается активная фаза беспрецедентных маневров «Восток-2018» 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Активная фаза беспрецедентных по пространственному размаху и количеству участников маневров российской армии «Восток-2018» начинается в Центральном и Восточном военных округах. На полигоне Цугол в Забайкалье в учениях примут участие военнослужащие Монголии и Китая, сообщает ТАСС.
Подобных масштабных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в Советском союзе прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.
В маневрах «Восток-2018» примут участие 297 тыс. военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, а также все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты дальней и военно-транспортной авиации. Маневры пройдут под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
К маневрам привлекаются более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин.
BFM.RU: последние новости
Космонавт Прокопьев опубликовал видео с отверстием на корабле «Союз» СМИ: Россия предупредила США о готовящемся ударе по окрестностям американской базы в Сирии Стартовый комплекс для «Союзов» на Восточном нуждается в ремонте из-за пустот в грунте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1457
Турция перебросила танки для сдерживания РФ55
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1257
В Италии встали на сторону России75
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами281
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение