Начинается активная фаза беспрецедентных маневров «Восток-2018»

Активная фаза беспрецедентных по пространственному размаху и количеству участников маневров российской армии «Восток-2018» начинается в Центральном и Восточном военных округах. На полигоне Цугол в Забайкалье в учениях примут участие военнослужащие Монголии Китая , сообщает ТАСС

Подобных масштабных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в Советском союзе прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.

В маневрах «Восток-2018» примут участие 297 тыс. военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, а также все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты дальней и военно-транспортной авиации. Маневры пройдут под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

К маневрам привлекаются более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин.