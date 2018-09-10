Ещё
ВС Великобритании признали свою неспособность обнаружить новейшие российские подлодки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Великобритании признали свою неспособность обнаружить новейшие российские подлодки 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщают британские СМИ, конкурентоспособность российских субмарин значительно возросла за последние годы.
ВС Великобритании заявили, что не могут зафиксировать передвижение российских субмарин в территориальных водах, сообщает британское издание Daily Mail.
По словам собеседников издания, новейшие российские технологии настолько бесшумны, что их появление не улавливают даже сонары.
Помимо этого, по данным газеты, в настоящий момент российские подводники работают над составлением карты энергетических и телекоммуникационных сетей. Целью Москвы, по данным Daily Mail, якобы является «сверхсекретная база», которая находится в Шотландии.
Эксперт по ядерным вооружениям Джон Лардж подчеркнул, что за последние время российские подводные лодки стали намного более конкурентно способными.
«Российские командиры постоянно проверяют, как далеко они могут зайти. Они становятся всё более уверенными и агрессивными», — заявил он.
На настоящий момент, как сообщается, в водах вблизи Великобритании оказались две новейшие лодки — «Ясень-А» и «Борей-А». Отмечается, что на их борту вполне возможно разместить баллистические ракеты.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали об испытаниях инновационного катера Командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев вручил Забайкальскому объединению Боевое знамя нового образца Никита Михалков пожертвовал полмиллиона рублей на строительство главного храма ВС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео83
Путин сделал замечание министрам109
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы299
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение