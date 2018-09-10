ВС Великобритании признали свою неспособность обнаружить новейшие российские подлодки

Как сообщают британские СМИ, конкурентоспособность российских субмарин значительно возросла за последние годы.

ВС Великобритании заявили, что не могут зафиксировать передвижение российских субмарин в территориальных водах, сообщает британское издание Daily Mail.

По словам собеседников издания, новейшие российские технологии настолько бесшумны, что их появление не улавливают даже сонары.

Помимо этого, по данным газеты, в настоящий момент российские подводники работают над составлением карты энергетических и телекоммуникационных сетей. Целью Москвы, по данным Daily Mail, якобы является «сверхсекретная база», которая находится в Шотландии.

Эксперт по ядерным вооружениям Джон Лардж подчеркнул, что за последние время российские подводные лодки стали намного более конкурентно способными.

«Российские командиры постоянно проверяют, как далеко они могут зайти. Они становятся всё более уверенными и агрессивными», — заявил он.

На настоящий момент, как сообщается, в водах вблизи Великобритании оказались две новейшие лодки — «Ясень-А» и «Борей-А». Отмечается, что на их борту вполне возможно разместить баллистические ракеты.