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Снайперы российской военной базы в Армении учились уничтожать живую силу и легкобронированную технику условного противника
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Снайперы российской военной базы в Армении учились уничтожать живую силу и легкобронированную технику условного противника 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на учении было уделено вопросам маскировки, скрытного передвижения на поле боя, разведки целей и определения дальности до них, баллистическим условиям ведения огня из снайперских винтовок на дальности до 2000 метров.
Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы в Армении в ходе тактико-специального учения на высокогорном полигоне Камхуд уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника.
В ходе учений военнослужащие в одиночном порядке, парами и группами поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели условного противника. Снайперы выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи условно раненным военнослужащим с дальнейшей эвакуацией с использованием вертолетов армейской авиации авиабазы Эребуни.
Особое внимание было уделено вопросам маскировки, скрытного передвижения на поле боя, разведки целей и определения дальности до них, баллистическим условиям ведения огня из снайперских винтовок на дальности до 2000 метров, в различных условиях местности днем и ночью.
Всего в тактико-специальных учениях в Закавказье принимало участие более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных снайперов.
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