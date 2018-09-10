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Подразделения армейского корпуса Черноморского флота проходят курс экстренной медицинской помощи раненым
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Подразделения армейского корпуса Черноморского флота проходят курс экстренной медицинской помощи раненым 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие под руководством специалистов медслужбы ЧФ учится останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенным к боевым.
Военнослужащие соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии (РВиА) армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в рамках лагерного сбора проходят курс первой медицинской помощи раненым в условиях ведения учебных боевых действий.
Основными задачами, которые отрабатывают военнослужащие, являются оказание неотложной помощи раненым в ходе ведения боевых действий и их эвакуация с поля боя.
Личный состав подразделений РВиА под руководством специалистов медицинской службы флота учится останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенным к боевым, для чего применяются средства задымления и пиротехника.
В учении задействованы вертолёты Ми-8, экипажи которых отрабатывают действия по эвакуации раненых с поля боя. При приземлении и взлёте вертолёта сухопутные подразделений ведут заградительный огонь, а экипажи летательных аппаратов использует ложные тепловые цели, автоматически отстреливаемые при обнаружении приближающихся ракет условного противника.
Лагерный сбор подразделений РВиА продлится до 5 октября.
Лагерные сборы подразделений армейского корпуса ЧФ проходят одновременно на пяти полигонах, расположенных на Крымском полуострове и в Краснодарском крае, в ходе которых проводятся занятия по управлению артиллерийским огнём, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние ротные тактические учения.
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