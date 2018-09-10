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В ЛНР предупредили Киев о последствиях использования авиации в Донбассе
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В ЛНР предупредили Киев о последствиях использования авиации в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко предупредил украинское командование о возможных последствиях использования авиации в Донбассе.
Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил заявил, что была проведена внезапная проверка возможностей авиации и противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины. По словам Марочко, силовики активизировали воздушную разведку в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
"Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта свою авиацию. В противном случае, авиация ВСУ понесет потери. У нас есть необходимые силы и средства для уничтожения военных самолетов и вертолетов противника. Воздушное пространство ЛНР под полным контролем, военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство", — сказал Марочко журналистам.
Он напомнил, что использование военной авиации у линии соприкосновения является грубейшим нарушением минских договоренностей.
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