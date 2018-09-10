В ЛНР предупредили Киев о последствиях использования авиации в Донбассе

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил заявил, что была проведена внезапная проверка возможностей авиации и противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины. По словам Марочко, силовики активизировали воздушную разведку в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

"Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта свою авиацию. В противном случае, авиация ВСУ понесет потери. У нас есть необходимые силы и средства для уничтожения военных самолетов и вертолетов противника. Воздушное пространство ЛНР под полным контролем, военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство", — сказал Марочко журналистам.

Он напомнил, что использование военной авиации у линии соприкосновения является грубейшим нарушением минских договоренностей.