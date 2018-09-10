Командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев вручил Забайкальскому объединению Боевое знамя нового образца 

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, военнослужащие соединений и воинских частей округа, юнармейцы и представители духовенства
Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил Боевое знамя нового образца командующему Забайкальским общевойсковым объединением генерал-майору Евгению Поплавскому.
Церемония состоялась в Чите на базе Дома офицеров. В мероприятии приняли участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, военнослужащие соединений и воинских частей округа, юнармейцы и представители духовенства, которые совершили обряд освящения знамени.
Также была проведена церемония прибивки полотна к древку. В ритуале приняли участие военнослужащие в воинских званиях от генерал-майора до рядового.