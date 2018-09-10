Летать полвека: ни один из перспективных боевых вертолетов не сменит «Апач»

Как сообщил портал Military.com, Вооруженные силы США не имеют планов по замене детища холодной войны — легендарного вертолета «Апач». Согласно позиции американского военного руководства, вертолет будет нести службу по меньшей мере еще несколько десятилетий. «Сейчас это невероятно мощный летательный аппарат, который, как мы знаем, будет хорошо выполнять свои задачи в 40-х», — заявил в среду генерал-майор армии США Уильям Гейлер (William Gayler), командующий центром подготовки летного состава United States Army Aviation Center of Excellence.

Стоит отметить, что «Апач» рискует морально устареть уже к 30-м годам. «Значит ли это, что теперь нужно заменить AH-64? Я бы сказал, что в будущем, конечно, 64-е больше не будут эксплуатироваться, подобно тому, как UH-1 Huey больше не находится в эксплуатации, у них есть срок службы», — отметил Гейлер. Однако, по словам военного, сейчас нет ни конкретных дат, ни даже понимания того, какая именно машина должна прийти на замену вертолету Apache.

По мнению издания Military.com, заявление Уильяма Гейлера может привести к переосмыслению программы Future Vertical Lift (FVL), в рамках которой предполагают создать целое семейство скоростных вертолетов. Стоит сказать, что не так давно Lockheed Martin, в состав которой входит вертолетостроительная компания Sikorsky Aircraft, показала видео с концептом перспективного боевого вертолета, который хотят создать в рамках этой программы.

©Jim Laurier

AH-64 выполнил первый полет в 1975 году, а эксплуатировать его начали в 1984-м. На сегодня Соединенные Штаты построили 2000 таких машин. Вертолет прошел несколько серьезных этапов модернизации. Версия AH-64D Apache Block III — наиболее технологически передовая.

Стоит, впрочем, отметить, что отказываться от создания новых скоростных боевых вертолетов Штаты не намерены. Вне зависимости от будущего «Апача» американские военные хотят получить принципиально новый Sikorsky S-97 Raider. Этот вертолет видят в качестве замены легким OH-58D Kiowa Warrior, которые уже сильно устарели.

S-97 не заменит «Апач» / ©Sikorsky

Предполагают, что соосная схема в сумме с толкающим винтом в хвостовой части машины позволит S-97 развивать скорость более 400 км/ч. Как ожидается, кроме разведки и нанесения ударов по наземным целям, Raider сможет переводить десант. Сейчас разработчики уже проводят летные испытания прототипа.