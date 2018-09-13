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В ДНР сообщили о ликвидации украинского беспилотника в Донбассе
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В ДНР сообщили о ликвидации украинского беспилотника в Донбассе 

RT на русском + ещё 7 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
Об этом сообщает РИА Новости.
«За прошедшие сутки нами выявлено усиление воздушной разведки противника в зоне ответственности 58 мотопехотной бригады. Силы ПВО ДНР не могли оставить данный факт без внимания. В результате слаженных действий расчёта, ВСУ не досчитались очередного летательного аппарата», — сказал он.
Безсонов добавил, что украинские военные пытались подобрать обломки своего дрона, однако это привело лишь к гибели одного военнослужащего армии Украины и к ранению другого.
Ранее в ДНР рассказали о прибытии в Донбасс высокопоставленных военных из Канады и США.
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