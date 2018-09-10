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В Уфе из-за утечки без воды осталось семь домов
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В Уфе из-за утечки без воды осталось семь домов 

ufa1.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Сегодня, 10 сентября, на улице Адмирала Макарова в семи домах перекроют воду. Необходимая мера связана с работами по устранению утечки, которой занимаются специалисты из муниципального предприятия «Уфаводоканал».
— Утечка будет устранена в ближайшее время. Организация приносит извинения жителям Орджоникидзевского района за временные неудобства, — сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».
А пока без воды останутся следующие дома, в основном это нежилые помещения:
Улица Адмирала Макарова 14 — общежитие КПД;
Адмирала Макарова 14/1 — общежитие КПД;
Адмирала Макарова 14/2 — административное здание, магазин.
Адмирала Макарова 14/3 — ООО «Офис»
Адмирала Макарова 14/4 — ООО «Башкомплект»
Адмирала Макарова 14/5 — ООО «База»
Адмирала Макарова 14/6 — Центральный тепловой пункт №698
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