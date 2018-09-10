В Уфе из-за утечки без воды осталось семь домов

Сегодня, 10 сентября, на улице Адмирала Макарова в семи домах перекроют воду. Необходимая мера связана с работами по устранению утечки, которой занимаются специалисты из муниципального предприятия «Уфаводоканал».

— Утечка будет устранена в ближайшее время. Организация приносит извинения жителям Орджоникидзевского района за временные неудобства, — сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».

А пока без воды останутся следующие дома, в основном это нежилые помещения:

Улица Адмирала Макарова 14 — общежитие КПД;

Адмирала Макарова 14/1 — общежитие КПД;

Адмирала Макарова 14/2 — административное здание, магазин.

Адмирала Макарова 14/3 — ООО «Офис»

Адмирала Макарова 14/4 — ООО «Башкомплект»

Адмирала Макарова 14/5 — ООО «База»

Адмирала Макарова 14/6 — Центральный тепловой пункт №698