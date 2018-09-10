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Al Mogaz (Египет): «Тихий миномет» — самое опасное оружие российской армии
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Al Mogaz (Египет): «Тихий миномет» — самое опасное оружие российской армии 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Крупные державы снабжают свои специальные подразделения высокоэффективным оружием, которое позволяет им уничтожать врагов с молниеносной скоростью. Примером такого оружия является «Тихий миномет», находящийся на вооружении у российского спецназа.
Хотя 2Б25 не первое бесшумное оружие, которое имеется в распоряжении российского спецназа, но этот миномет 7,62/30-мм повышает огневую мощь этих подразделений. Громкость стрельбы не выше, чем у автомата Калашникова с глушителем.
Российский сайт «Рособоронэкспорта» опубликовал информацию о спецификациях оружия, отметив, что данный миномет был разработан для противостояния солдатам вражеской пехоты. Он бесшумно стреляет смертоносными снарядами по вражеским целям, тем самым привнося элемент неожиданности, что является одним из важнейших факторов успеха операций, проводимых подразделениями спецназа за вражеской линией.
Вес миномета в боевом режиме не превышает 13 килограмм. Оружием способны управлять двое солдат. Также миномет может поражать цели на расстоянии от 100 до 1200 метров, запускать 15 снарядов в минуту и его можно подготовить к стрельбе всего за 30 секунд.
Российский сайт «Буревестник» сообщает, что миномет может использоваться с закрытых огневых позиций и даже открыто на полях сражений и может уничтожать вражеских солдат, даже если они используют различные средства индивидуальной обороны.
Использовать миномет могут два человека, один из которых переносит сам миномет, а второй — специальные снаряды. Стреляют из оружия с закрытых позиций, поскольку миномет не производит звука во время стрельбы, вспышку и не выделяет дым. Таким образом, вражеские силы не могут обнаружить или отследить источник стрельбы.
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