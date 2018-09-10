Почти 30 тыс. человек побывали на выставке по гидроавиации в Геленджике

КРАСНОДАР , 10 сентября. / ТАСС /. Около 30 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей, посетили международную выставку и научную конференцию «Гидроавиасалон-2018», которая прошла в Геленджике Краснодарский край ). Об этом в понедельник сообщается на сайте краевой администрации.

"За четыре дня выставку посетило 26,4 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году международная выставка и научная конференция по гидроавиации установила рекорд. Свою продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира. Площадь экспозиции превысила 4 тыс. кв. м.

"Всего на статических стоянках в аэропорту города и на гидробазе ТАНТК (Тагангорский авиационный научно-технический комплекс — прим. ТАСС) им. Г. М. Бериева, а также в полете было представлено 52 воздушных судна, кроме того, демонстрировалось шесть катеров", — добавили в пресс— службе.

На выставке впервые были представлены самолеты местных воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. В дни работы выставки прошли состязания в рамках чемпионата России по аквабайку и этап детского дивизиона национальной парусной лиги.