Почти 30 тыс. человек побывали на выставке по гидроавиации в Геленджике 

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей, посетили международную выставку и научную конференцию «Гидроавиасалон-2018», которая прошла в Геленджике (Краснодарский край). Об этом в понедельник сообщается на сайте краевой администрации.
"За четыре дня выставку посетило 26,4 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году международная выставка и научная конференция по гидроавиации установила рекорд. Свою продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира. Площадь экспозиции превысила 4 тыс. кв. м.
"Всего на статических стоянках в аэропорту города и на гидробазе ТАНТК (Тагангорский авиационный научно-технический комплекс — прим. ТАСС) им. Г. М. Бериева, а также в полете было представлено 52 воздушных судна, кроме того, демонстрировалось шесть катеров", — добавили в пресс— службе.
На выставке впервые были представлены самолеты местных воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. В дни работы выставки прошли состязания в рамках чемпионата России по аквабайку и этап детского дивизиона национальной парусной лиги.
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходила с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно— технического комплекса им. Г. М. Бериева. Организатором «Гидроавиасалона» являлся Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация.