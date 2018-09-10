Центр санитарной авиации появится в Нижегородской области

Вертолетный центр оперативной медицины появится в Нижегородской области . Об этом сообщается на сайте АО «Российские вертолетные системы».

Напомним, что АО «Российские вертолетные системы» стали победителем торгов на предоставление услуг санитарной авиации на время проведения ЧМ-2018. Подрядчик предоставлял вертолет, оснащенный медицинским оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, пострадавшим и больным в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Нижнем Новгороде.

После окончания контракта компания приняла решение о создании в регионе вертолетного центра оперативной медицины. Центр будет оборудован ангарным комплексом, средствами обеспечения круглогодичного базирования вертолетной техники, а также ее обслуживания.

Вертолетные площадки будут оснащены современными светотехническими средствами, что позволит осуществлять полеты в темное время суток и круглосуточно предоставлять гражданам специализированную медицинскую помощь.

Отмечается, что экипажи будут осуществлять круглосуточную эвакуацию пациентов на вертолете «Ансат», который обладает просторной кабиной, что повышает комфорт транспортировки пациентов и работы авиамедицинских бригад.

Ранее сообщалось, что санитарная авиация после Чемпионата мира продолжит работать для нижегородцев.

http://newsroom24.ru/news/zhizn/172352/?sphrase_id=241480