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Центр санитарной авиации появится в Нижегородской области
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Центр санитарной авиации появится в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Вертолетный центр оперативной медицины появится в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте АО «Российские вертолетные системы».
Напомним, что АО «Российские вертолетные системы» стали победителем торгов на предоставление услуг санитарной авиации на время проведения ЧМ-2018. Подрядчик предоставлял вертолет, оснащенный медицинским оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, пострадавшим и больным в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Нижнем Новгороде.
После окончания контракта компания приняла решение о создании в регионе вертолетного центра оперативной медицины. Центр будет оборудован ангарным комплексом, средствами обеспечения круглогодичного базирования вертолетной техники, а также ее обслуживания.
Вертолетные площадки будут оснащены современными светотехническими средствами, что позволит осуществлять полеты в темное время суток и круглосуточно предоставлять гражданам специализированную медицинскую помощь.
Отмечается, что экипажи будут осуществлять круглосуточную эвакуацию пациентов на вертолете «Ансат», который обладает просторной кабиной, что повышает комфорт транспортировки пациентов и работы авиамедицинских бригад.
Ранее сообщалось, что санитарная авиация после Чемпионата мира продолжит работать для нижегородцев.
http://newsroom24.ru/news/zhizn/172352/?sphrase_id=241480
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