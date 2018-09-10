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Биография Сергея Цивилева
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Биография Сергея Цивилева 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».
С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.
С 1995 по 1996 годы руководил службой безопасности в филиале петербургского банка «Аэрофлот».
В 1997-2013 годах занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.
С 2014 года по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания „Колмар“.
5 марта 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
1 апреля 2018 года Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области.
Общая сумма декларированного дохода за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года составила 846 тысяч рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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