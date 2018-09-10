Биография Сергея Цивилева

В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.

С 1995 по 1996 годы руководил службой безопасности в филиале петербургского банка «Аэрофлот».

В 1997-2013 годах занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.

С 2014 года по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания „Колмар“.

5 марта 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

1 апреля 2018 года Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области.

Общая сумма декларированного дохода за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года составила 846 тысяч рублей.