«Это слишком фантастично»: военный политолог о возможности украинской разведки «перехватывать» данные со спутников РФ

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин не согласился с заявлением Петра Порошенко о том, что у украинской разведки появилась возможность «перехватывать» данные с военных спутников РФ . Об этом сообщило РИА ФАН.

«Если бы даже чисто гипотетически у украинской разведки появилась возможность сделать это, то она вряд ли бы стала афишировать такую возможность. Полученным каналом необходимо пользоваться дальше, особенно если он так эффективен и помогает Вооруженным силам Украины выполнять боевые задачи», — подчеркнул Кошкин.

По его мнению, раз подобное «хвастовство» официально заявлено, то для него нет никаких оснований. Это декларация неких возможностей вооруженных сил Украины, которые не соответствуют действительности.

«Что касается такой возможности в принципе — даже США не могут перехватывать данные с российских спутников. Они также признают превосходство Российской Федерации в таких направлениях, как кибербезопасность и РЭБ (радиоэлектронная борьба. — прим.ред.)», — пояснил аналитик.

По его словам, украинские специалисты не в состоянии сделать даже свою винтовку, не говоря уже о внезапном выходе на высокотехнологический уровень. «Это слишком фантастично», — подытожил специалист.