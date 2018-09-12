Эксперт оценил военные учения «Восток-2018»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

«Подобного рода масштаб учений в этом регионе мы наблюдаем впервые. Впервые так активно мы взаимодействуем с нашими коллегами из Китая и Монголии», — заявил Кошкин.

По его словам, участники манёвров получат огромный опыт.

Как считает эксперт, учения покажут возможности России и её силу по всему периметру границы.