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Эксперт оценил военные учения «Восток-2018»
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Эксперт оценил военные учения «Восток-2018» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».
«Подобного рода масштаб учений в этом регионе мы наблюдаем впервые. Впервые так активно мы взаимодействуем с нашими коллегами из Китая и Монголии», — заявил Кошкин.
По его словам, участники манёвров получат огромный опыт.
Как считает эксперт, учения покажут возможности России и её силу по всему периметру границы.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».
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