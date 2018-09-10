Ещё
Украинские военные за последний месяц получили 50 санитарных машин «Богдан-2251»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские военные за последний месяц получили 50 санитарных машин «Богдан-2251» 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает пресс-служба корпорации, Черкасский автозавод Богдан за последний месяц передал ВСУ около 50 новых санитарных машин Богдан 2251 образца 2018 года. Обновленная техника получила больше десятка усовершенствований. Производитель постарался максимально учесть все пожелания и замечания, возникшие во время эксплуатации предыдущей модели, передает AUTO-Consulting. В модернизации автомобиля даже принимали участие военные медики.
«Санитарные автомобилиБогдан 2251 максимально приспособлены под нужды фронта. Они способны справиться с бездорожьем и срочно эвакуировать раненых в больницу. Совершенствуя авто мы учитывали отзывы и предложения военных и медиков с передовой», — отметили в корпорации. По заказу Министерства обороны Украины санитарные машины Богдан 2251 разработаны с учетом современных требований и передового опыта оказания доврачебной помощи военнослужащим. Они предназначены для работы в медицинских военизированных подразделениях, автомобильных санитарно-эвакуационных подразделениях и медицинских лечебных учреждениях ВСУ. Автомобиль приспособлен для эвакуации раненых из мобильных военных госпиталей для последующей транспортировки их в медицинские лечебные заведения. За один раз Богдан 2251 может перевезти до семи раненых.
Auto.Today: последние новости
В Украине оживился рынок коммерческого автотранспорта С какой скоростью можно двигаться в населенном пункте на авто? Mazda 6 получила бесплатное обновление Android Auto и Apple CarPlay
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео83
Путин сделал замечание министрам109
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы299
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение