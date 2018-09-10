Украинские военные за последний месяц получили 50 санитарных машин «Богдан-2251»

Как сообщает пресс-служба корпорации, Черкасский автозавод Богдан за последний месяц передал ВСУ около 50 новых санитарных машин Богдан 2251 образца 2018 года. Обновленная техника получила больше десятка усовершенствований. Производитель постарался максимально учесть все пожелания и замечания, возникшие во время эксплуатации предыдущей модели, передает AUTO-Consulting. В модернизации автомобиля даже принимали участие военные медики.

«Санитарные автомобилиБогдан 2251 максимально приспособлены под нужды фронта. Они способны справиться с бездорожьем и срочно эвакуировать раненых в больницу. Совершенствуя авто мы учитывали отзывы и предложения военных и медиков с передовой», — отметили в корпорации. По заказу Министерства обороны Украины санитарные машины Богдан 2251 разработаны с учетом современных требований и передового опыта оказания доврачебной помощи военнослужащим. Они предназначены для работы в медицинских военизированных подразделениях, автомобильных санитарно-эвакуационных подразделениях и медицинских лечебных учреждениях ВСУ. Автомобиль приспособлен для эвакуации раненых из мобильных военных госпиталей для последующей транспортировки их в медицинские лечебные заведения. За один раз Богдан 2251 может перевезти до семи раненых.