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ВВС США заключили контракт на $480 млн для разработки гиперзвуковой ракеты
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ВВС США заключили контракт на $480 млн для разработки гиперзвуковой ракеты 

ProComp.info 3 часа назад
14 августа. PROCOMP.INFO — ВВС США заплатили $ 480 млн за второй сверхзвуковой прототип сверхзвуковой ракеты высшего класса, чтобы завоевать позиции «в эпоху конкуренции великих держав», после сообщений об успехах России в разработке непревзойденного высокоскоростного оружия.
Военно-воздушные силы США заключили 0 миллионный контракт с Lockheed Martin, поставив перед компанией задачу разработать второй прототип гиперзвуковой ракеты, называемый воздушным оружием быстрого реагирования (ARRW). Lockheed Martin будет проектировать, тестировать и поддерживать производство оружия, согласно заявлению ВВС США.
Проект ARRW под руководством Lockheed является одним из двух гиперзвуковых проектов, осуществляемых ВВС. Ранее в этом году та же компания выиграла еще 8-миллионную сделку с ВВС США по разработке Гиперзвукового обычного ударного оружия (HCSW).
ARRW, теперь официально обозначенный AGM-183A, представляет собой систему высокоскоростного оружия, которая использует ракету для поднятия снарядов на очень большие высоты. Затем боеголовка стремится вниз на более низкие высоты.
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