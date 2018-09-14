«Союз МС-08» с тремя космонавтами вернется на Землю 4 октября 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного Центра управления полетами.
На борту корабля находятся российский космонавт Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. По предварительным данным, «Союз» отстыкуется от станции в 11:22 по московскому времени, а приземлится в 14:44.
Космический корабль запустили с Байконура вечером 21 марта, и уже через двое суток он пристыковался к МКС. Экипаж привез с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar. Его уже привез на Землю другой российский космонавт Антон Шкаплеров.
30 августа на «Союзе», пристыкованном к МКС, произошла утечка воздуха. Космонавты оперативно провели ремонт и заделали отверстие. В Роскосмосе пообещали установить причины происшествия. После этого некоторые СМИ сообщили, что американские астронавты могли намеренно просверлить отверстие в корабле «Союз МС-09» с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.
14 сентября в Центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне заявили, что располагают данными, которые позволяют говорить, что утечка воздуха на МКС началась еще до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09».