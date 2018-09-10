«Роскосмос» и Абу-Даби ведут переговоры о месячном полете космонавта ОАЭ на МКС

19 августа. PROCOMP.INFO — Государственная космическая корпорация «Роскосмос» ведет переговоры с объединенными арабскими Эмиратами ( ОАЭ ) об отправке на Международную космическую станцию (МКС) космонавта ОАЭ, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Полет с участием космонавта ОАЭ запланирован на апрель 2019 года. Запуск будет осуществляться с помощью транспортного пилотируемого космического корабля Союз МС-12. Также обсуждается организация длительного полета МКС в ОАЭ сроком до месяца», —говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, пресс-служба корпорации сообщила, что другие страны Персидского залива также заинтересованы в отправке своих Космонавтов на орбиту.

«Роскосмос ведет переговоры о пилотируемых полетах на российский сегмент МКС с другими государствами и организациями как в регионе Персидского залива, так и за его пределами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Корпорация отметила, что переговоры с различными государствами находятся на различных этапах.

«Когда будут достигнуты конкретные договоренности, будет выпущено отдельное заявление», — добавили в пресс-службе.

20 июня Российская космическая корпорация сообщила, что между компанией и базирующимся в Дубае космическим центром Мохаммеда бина Рашида (MBRSC) была подписана предварительная сделка по предоставлению услуг для полета одного космонавта ОАЭ на МКС.

В прошлом месяце девять кандидатов из ОАЭ прибыли в Россию на медицинское обследование. Два из них — будущий космонавт и запасной-будут отобраны для дальнейшей подготовки, которая начнется в сентябре.