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«Роскосмос» и Абу-Даби ведут переговоры о месячном полете космонавта ОАЭ на МКС
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«Роскосмос» и Абу-Даби ведут переговоры о месячном полете космонавта ОАЭ на МКС 

ProComp.info 3 часа назад
19 августа. PROCOMP.INFO — Государственная космическая корпорация «Роскосмос» ведет переговоры с объединенными арабскими Эмиратами (ОАЭ) об отправке на Международную космическую станцию (МКС) космонавта ОАЭ, сообщили в пресс-службе корпорации.
«Полет с участием космонавта ОАЭ запланирован на апрель 2019 года. Запуск будет осуществляться с помощью транспортного пилотируемого космического корабля Союз МС-12. Также обсуждается организация длительного полета МКС в ОАЭ сроком до месяца», —говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, пресс-служба корпорации сообщила, что другие страны Персидского залива также заинтересованы в отправке своих Космонавтов на орбиту.
«Роскосмос ведет переговоры о пилотируемых полетах на российский сегмент МКС с другими государствами и организациями как в регионе Персидского залива, так и за его пределами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Корпорация отметила, что переговоры с различными государствами находятся на различных этапах.
«Когда будут достигнуты конкретные договоренности, будет выпущено отдельное заявление», — добавили в пресс-службе.
20 июня Российская космическая корпорация сообщила, что между компанией и базирующимся в Дубае космическим центром Мохаммеда бина Рашида (MBRSC) была подписана предварительная сделка по предоставлению услуг для полета одного космонавта ОАЭ на МКС.
В прошлом месяце девять кандидатов из ОАЭ прибыли в Россию на медицинское обследование. Два из них — будущий космонавт и запасной-будут отобраны для дальнейшей подготовки, которая начнется в сентябре.
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