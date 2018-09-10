Индия и Китай договорились о расширении военных связей после переговоров по обороне

24 августа. PROCOMP.INFO — Индия Китай договорились расширить свои военные связи и усилить взаимодействие для обеспечения мира на их общей границе, заявила Индия после встречи министров обороны старых соперников.

Отношения между азиатскими гигантами были напряженными в прошлом году из-за 73-дневного военного противостояния на удаленном высотном участке их спорной Гималайской границы. Но соседи в течение последних месяцев работали над налаживанием связей, и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди на этой неделе, что дружба их стран восходит к давним временам.

В четверг Вэй провел широкие дискуссии со своим индийским коллегой Нирмалой Ситараман, сообщает индийское правительство.

«Было принято решение о расширении взаимодействия между их вооруженными силами, связанного с обучением, совместными учениями и другими профессиональными взаимодействиями», — говорится в заявлении правительства, опубликованном в конце четверга.

Министры также обсудили свою границу и договорились о реализации «мер по укреплению доверия» для обеспечения поддержания мира, включая скорейшее введение горячей линии между их вооруженными силами, сообщила Индия.

Индия и Китай вступили в войну в 1962 году, и нерешенный спор о протяженности границ их 3500 км с тех пор омрачил отношения.