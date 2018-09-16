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Шойгу поведал о больших планах Минобороны
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот
В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

В России каждые пять лет будут проводить крупные учения, заявил Шойгу 

РИА Новости + ещё 26 19 минут назад
Крупные военные учения планируется проводить в России каждые пять лет. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что проведение учений "Восток-2018" было спланировано в 2017 году, когда был утверждён у верховного главнокомандующего план проведения крупных мероприятий на следующий год.
"Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", — сказал Шойгу.
По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще.
"Но нам нужны какие-то промежуточные точки отсчёта. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть куда мы движемся и всё ли у нас здесь в порядке", — подчеркнул министр.
Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся до понедельника. В них задействованы более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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