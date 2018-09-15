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С суши на воду: четвёртый день крупнейших военных учений России
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С суши на воду: четвёртый день крупнейших военных учений России 

RT на русском + ещё 23 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В России проходит четвёртый день стратегических учений «Восток-2018» — самых крупных в новейшей истории страны. В них принимают участие все рода войск. Корреспондент RT Мурад Газдиев стал свидетелем манёвров военно-морских сил.
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