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С суши на воду: четвёртый день крупнейших военных учений России
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С суши на воду: четвёртый день крупнейших военных учений России
RT на русском
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ещё 23
1 час назад
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Фото:
Sputnik Эстония
В
России
проходит четвёртый день стратегических учений «Восток-2018» — самых крупных в новейшей истории страны. В них принимают участие все рода войск. Корреспондент RT
Мурад Газдиев
стал свидетелем манёвров военно-морских сил.
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