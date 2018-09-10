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Турция не будет склоняться перед требованиями США прекратить сделку с Россией по системам «С-400»
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Турция не будет склоняться перед требованиями США прекратить сделку с Россией по системам «С-400» 

ProComp.info 3 часа назад
29 августа. PROCOMP.INFO — Турция заявила, что не будет склоняться перед требованиями США прекратить сделку с Россией по системам «С-400», призвав коллег по НАТО Вашингтон отказаться от своего «языка угроз».
Турция по-прежнему твердо намерена закупить две партии комплексов с-400 у России, первая из которых будет поставлена в следующем году, заявил Мевлют Чавушоглу.
В отместку Вашингтон затормозил поставку истребителей F-35 в Турцию, надеясь использовать это рычаг, чтобы заставить Турцию выйти из контракта по С-400.
В понедельник делегация Конгресса США во главе с Майклом Тернером, посетила Турцию с целью убедить ее отказаться от сделки С-400 в обмен на обеспечение поставок самолетов F-35, сообщают турецкие СМИ.
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