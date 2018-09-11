РСХБ выступил официальным спонсором IV Восточного экономического форума 

Одно из ключевых деловых событий страны состоится с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке. Основные задачи форума — укрепление связей международного предпринимательского сообщества, российского бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
В деловой программе форума участвуют руководители органов власти России и стран АТР, главы отечественных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка. Они обсудят пути социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и методы его интеграции в международную торговлю, в частности, возможности выхода на экспортные рынки продовольствия.
«Мы видим большой потенциал для развития деятельности РСХБ на Дальнем Востоке и планируем в ближайшие годы существенно нарастить нашу долю рынка и объемы основных операций, а также диверсифицировать бизнес с учетом перспективных направлений экономики региона. В настоящее время на Дальнем Востоке действительно сложились уникальные условия для ведения предпринимательской деятельности. Система налоговых, таможенных, инфраструктурных и иных преференций, разработанная государством, сегодня привлекает не только российских, но и иностранных инвесторов», — отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.