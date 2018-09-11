Ещё
РСХБ выступил официальным спонсором IV Восточного экономического форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РСХБ выступил официальным спонсором IV Восточного экономического форума 

АиФ — Алтай + ещё 2 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Одно из ключевых деловых событий страны состоится с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке. Основные задачи форума — укрепление связей международного предпринимательского сообщества, российского бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
В деловой программе форума участвуют руководители органов власти России и стран АТР, главы отечественных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка. Они обсудят пути социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и методы его интеграции в международную торговлю, в частности, возможности выхода на экспортные рынки продовольствия.
«Мы видим большой потенциал для развития деятельности РСХБ на Дальнем Востоке и планируем в ближайшие годы существенно нарастить нашу долю рынка и объемы основных операций, а также диверсифицировать бизнес с учетом перспективных направлений экономики региона. В настоящее время на Дальнем Востоке действительно сложились уникальные условия для ведения предпринимательской деятельности. Система налоговых, таможенных, инфраструктурных и иных преференций, разработанная государством, сегодня привлекает не только российских, но и иностранных инвесторов», — отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
АиФ — Алтай: последние новости
В МЧС рассказали о причине скопления пожарных машин у ТЦ «Пионер» Из-за военных учений 6 сентября перекроют дорогу в Алтайском крае Легендарный советский истребитель МиГ-15 установили в парке Рубцовска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную551
Любовница родила Петросяну ребенка64
Поклонскую решили лишить поста267
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко77
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ169
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение